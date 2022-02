Norra naftafond hülgab Venemaa investeeringud

Financial Times'i teatel on Norra keskpangas asuv riiklik investeerimisfond Norges Bank Investment Management saanud korralduse külmutada viivitamatult kõik uued investeeringud Venemaale ja alustada oma olemasolevate 3 triljoni dollari suuruste Venemaa osaluste likvideerimist.

"Venemaa rünnak Ukraina vastu on seadnud Euroopa julgeoleku proovile viisil, mida me pole näinud pärast teist maailmasõda," ütles Norra peaminister Jonas Gahr Store pühapäeva õhtul tehtud avalduses. "See seab kahtluse alla meie normid, meie väärtused ja põhimõtted, millel meie demokraatlik ühiskond põhineb."

Riigifondi juht Nicolai Tangen, endine riskifondide juht, oli sel nädalal andnud mõista, et tema arvates on Venemaast täielikult loobumine halb mõte. "See on ilmselgelt dilemma, kuid müümine ei ole nii must-valge," ütles ta kohalikule ajalehele. "Moskva börs on viimastel päevadel märgatavalt langenud ja kui me nüüd oma aktsiad maha müüme, saaksid Vene oligarhid neid odavalt osta."

Fond omas umbes 3.1 triljoni dollari väärtuses varasid Venemaal, teatas Financial Times. See moodustab 0,2% NBIM fondi hallatavate varade kogumahust. "Me külmutame kõik fondi investeeringud Venemaal, mis tähendab, et me ei osta ega müü aktsiaid," ütles NBIM Financial Timesile saadetud avalduses.