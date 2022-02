Eesti Energia avaldas, milline on sõja mõju neile ja energiahindadele

Täna toimus videosilla vahendusel Eesti Energia pressikonverents, kus muude teemade kõrvalt ei jäänud puutumata ka Ukrainaga seonduv. Eesti Energia on seotud nii Ukraina, Venemaa kui Valgevenega. Kuidas on praegused sündmused mõjutanud?

Olukord mõjutab energiahindu

Eesti Energia juht Hando Sutter sõnas, et hetkel Ukrainas mõjutab kõiki, ka neid, ennekõike seetõttu, et tuleb hoida üleval võitlusvaimu, et olla fokusseeritud ja tööd teha. Vanemad elektrijaamad on Eesti Energial toodetud Venemaal, ka karjäärides kasutatakse tehnikat, mis on seotud Venemaa, Valgevene ja Ukrainaga. "Mõned meie tarkvara arenduspartnerid on Ukrainast," sõnas Sutter ning lisas, et hetkel nad kaardistavad praegu olukorda.

"Kokkupuutepunkte Venemaa ja Ukrainaga on palju, tuleb leida alternatiive ja lahendusi," lausus Sutter ning tõi välja, et gaas ja nafta on seotud Venemaaga ning tarneraskused võivad tuua kaasa kõrged hinnad. Primaarenergiast saavad põhjamaad päris palju küttematerjali Venemaalt, seega võib praegune olukord mõjutada ka puidumaterjali hindu. "Juba enne oli sanktsioonide all ettevõtteid, kellega ei saanud koostööd teha. Venemaa ja Ukraina tarned on praegu maas, tuleb leida kiirelt lahendused," märkis ta.

"Neljapäeval läksid energiakandjate hinnad püstloodis üles, reedel toimus rahunemine," tõi Sutter välja, kuidas olukord mõjutas energiahindu. "Täna näeme, mis on olnud sanktsioonide mõju Venemaale," lisas ta. Seda, milliseks kujunevad lähipäevad ja lähinädalad energiaturgudel, on keeruline prognoosida ning pigem on energiahinnad hetkel kõrged, tõdes Sutter. "Kivisüsi ja gaas on Euroopas olulised, kui nende hinnad on kõrged, on automaatselt energiahinnad kõrged," selgitas ta.

Enefit Poweris valitseb Eesti patriotism

Praegune olukord mõjutab ka ettevõtte töötajaid, kuna inimestel on hirm, segadus ja teadmatus. "Kõigega tuleb tegelda," kinnitas Sutter ning lisas, et ettevõttes on erinevaid rahvusi, kelle seas on ka ukrainlasi ja kelle pered on Ukrainas. "Toetame neid ja toetame ka ise Ukrainat," kinnitas ta. Ida-Virumaal asuvas Enefit Poweris on Sutteri sõnul palju Eesti patriotismi töötajate seas, samuti käib seal suur osa kommunikatsioonist eesti keeles, selgitas Sutter töötajate meelsust.