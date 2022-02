Prantsusmaa tahab arestida Vene oligarhide varasid: käest võetakse nii jahid kui autod

"Me vaatame ka üle, kas Prantsusmaal omab varasid mõni Vene kodakondne, kes on seotud Vene valitsusega ning keda võiks lisada Euroopa sanktsioneeritute nimekirja," lausus Prantsuse rahandusminister Bruno Le Maire. "Me loome endale juriidilised alused, et need varad konfiskeerida." Konfiskeeritavate varade alla lähevad nii kinnisvara, luksusjahid kui autod.