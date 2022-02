Circle K Eesti: oleme valmis Ukraina sõjapõgenikele tööd pakkuma

Circle K Eesti äriüksus annetab Ukraina toetuseks Eesti Punasele Ristile 10 000 eurot. Lisaks rahalisele abile on ettevõte valmis tööle võtma Ukraina sõjapõgenikke. „Circle K on valmis teenindusjaamadesse värbama sõjapõgenikke, kui Eesti seadusandlus seda lihtsustatult võimaldaks. Paljud Eestis elavad ukrainlased on siia toimetamas oma perekondi ja lähedasi, kes sõja eest põgeneda üritavad. Nende tööle võtmine, kohanemisel aitamine ja töövõimaluse pakkumine on üks viis, kuidas Eesti ettevõtted saavad kriisi lahendamisele kaasa aidata,“ selgitas Diana Veigel. Hetkel on lihttöödeks välismaalaste värbamine erisuguste nõudmiste ja seadusandluse tõttu keeruline, mistõttu tuleks kiiremas korras vastav seadusandlus ka kohalikul tasandil üle vaadata.