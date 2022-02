Päev börsil: Silvano aktsia langes enam kui veerandi võrra

Kõige drastilisem langus tabas Tallinna börsil pesutootja Silvano Fashion Groupi aktsiat, kelle äritegevus toimub suures osas just Venemaal ja Valgevenes, kes Ukrainas alustatud sõjategevuse tõttu karmide sanktsioonide alla langevad. Silvano Fashion Groupi languseks kujunes 26,36% ehk ettevõtte turuväärtusest pühiti ligi viis miljonit eurot. Viimase ühe kuuga on languseks üle 38%. Kokku 87% ettevõtte müügitulust tuleb Venemaa, Ukraina ning Valgevene turult.

Tulemustest teatas täna Enefit Green, kelle viimase kvartali kasum kerkis kerkis kordades. Puhaskasum küündis 39,4 miljoni euroni ning aktsia kohta teenitud kasum kerkis mulluse 0,06 euro pealt nüüd 0,15 euroni, mis on samuti 142% suurune tõus. Ettevõte teeb ettepaneku maksta dividendidena aktsionäridele 39,9 miljonit eurot ehk 0,151 eurot aktsia kohta. Investorid reageerisid tulemustele positiivselt ning ettevõtte aktsiast sai 3,22% tõusuga päeva suurim tõusja.

Kuigi Venemaa aktsiaindeksid pidid algselt kauplemist alustama täna kell 14:00, siis täna otsustati, et kauplemine jääb Venemaa börsil kogu päevaks suletuks.

Sanktsioonide ja sõja mõju paistab välja aga ka Londoni börsil, kus Venemaa ettevõtete aktsiad on tugevalt langenud. Vene energiaettevõtte Gazpromi aktsia on Londonis kukkunud 45%, Sberbank 69%, Rosneft 39% ning Novatek pea 67%.

Tugevalt on kukkunud ka Venemaa rubla väärtus dollari vastu. Kui veel eelmise nädala lõpus sai ühe dollari eest 83-84 rubla, siis hetkel saab Yahoo Finance andmetel dollari eest 98 rubla. Rubla liikumised on valuutaturul volatiilsed.

Euroopa börsid on täna kaubelnud miinuses. Üleeuroopaline Stoxx 600 aktsiaindeks on langenud 1,20%. Saksamaa DAX ja Prantsusmaa CAC 40 langus on vastavalt 2,2% ja 2,8%.