Venemaal, Valgevenes või Ukrainas veoteenusega tegelevaid ettevõtteid kutsutakse ettevaatlikkusele

Ettevõtjad, kes osutavad veo teenuseid Venemaal, Valgevenes ning sõjalise rünnaku ohvriks sattunud Ukrainas, peavad arvestama, et ohtu võivad sattuda nende sõidukijuhtide tervis ja turvalisus ning ettevõtte vara säilimine, nii kauba kui veokite. Ei saa ka välistada, et Venemaal ja Valgevenes võidakse suhtuda Eesti numbrimärkidega sõidukitesse ja juhtidesse vaenulikult ja agressiivselt. Sellistesse olukordadesse sattumisel võib olla oluliselt raskendatud Eesti riigiasutuste poolse abi osutamine, kuna kogu Ukrainas toimuv on näidanud, et Venemaa ei järgi rahvusvahelist õigust.