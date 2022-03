BLOGI | USA pani õhuruumi kinni. Mis saab Venemaa majandusest täna?

Eile hilisõhtul teatas USA president Joe Biden, et nad liituvad Euroopa Liidu ja Kanada otsusega ja keelavad Venemaa lennufirmadel oma õhuruumis lendamise.

Suurfirmad jätkavad Venemaa jõulist boikoteerimist. Hiljuti teatas ka tehnoloogiagigant Apple, et on peatanud iPhone'ide ja teiste toodete müügi Venemaal. Google jättis Venemaa riiklikud kirjastajad oma uudisvoost välja, Ford Motor company teatas oma Venemaa tootmispartnerile, et peatab tegevuse riigis ja Harley-Davidson peatas müügi ja oma mootorrataste tarned Venemaale.