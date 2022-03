Nord Stream 2 operaatorfirma lasi kõik töötajad lahti

Eelmisel nädalal teatas Saksamaa kantsler Olaf Scholz, et Nord Stream 2 ei saa Venemaa agressiooni tõttu heakskiitu. Juriidilises mõttes pole projekt siiski päris surnud, sest pidurit tõmmati kõigest selle sertifitseerimisele. See aitab Saksamaal vältida kahjunõudeid ja hüvitisi, ent kuna ühtegi menetlustähtaega seatud ei ole, on projekt määramata ajaks külmutatud. Parmelini sõnul olid töötajate lahti laskmine otseselt tingitud Saksamaa otsusest.