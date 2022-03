Päev börsil: Silvano Fashion langes järgmised 26%

Üle 10% langesid täna pesutootja Silvano Fashion (-26,4%), põllumajandusettevõte Linas Agro Group (-10.34%) ja First North turul noteeritud NEO Finance (-12%).

Euroopa börsid on täna kaubelnud miinuses. Üleeuroopaline Stoxx 600 aktsiaindeks on langenud 1,14%. Saksamaa DAX on kaotanud 1,95%.