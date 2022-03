McDonald’s avas taas uksed Viru tänaval

Viimase seitsme aasta jooksul on McDonald’s investeerinud üle 5,5 miljoni euro restoranide renoveerimisse ja digitaliseerimisse. Kokku on Eestis läbinud uuenduskuuri viis restorani – kaks neist on Tallinnas Paldiski maanteel, üks Ülemiste keskuses, üks restoran asub Narva linnas ja nüüd ka kõige hiljutisem Viru tänava restoran. Viru tänaval asuv restoran avati 1996. aastal ning see oli esimene McDonald’si restoran.

Tegevjuhi Vladimir Janevski sõnul otsitakse McDonald’s restoranidega alati võimalusi nii äri laiendamiseks, kuid ka võimalusi olemasolevate restoranide renoveerimiseks ja kaasajastamiseks. „Viru on meie lipulaev Eestis ja meie kõige esimene restoran siinsel turul. Viimase remondiga andsime sellele uue ja kaasaegse välimuse, kuna viimane remont oli 2009. aastal, kui Eestisse jõudis kõige esimene McCafé® kohvik,“ lisas ta.

Renoveerimistööd puudutavad peamiselt just restorani saali, kus külalised söövad, teevad tellimusi ja saavad need kätte. Uue sisekujundusega lisandus juba olemasolevale 100 istekohale veel kümme, et saaks veel rohkem inimesi vastu võtta, võttes loomulikult arvesse ka võimalikke tervisepiiranguid. Kokku tehti investeeringuid renoveerimiseks 350 000 euro ulatuses.

Viru tänava restorani uue sisekujunduse nimeks on „Ray“, mis esindab rahu ja rahulikkust. „McDonald’s restoranidele on olnud omaseks mõjuda energilise keskkonnana. Oleme seda asendamas hoopis lihtsama, rahulikuma ja klassikalisema joonega. Selle eesmärgiks on tuua keskpunkti toit, teenindus ja inimesed, kes tulevad seda kõike nautima,“ kommenteeris Janevski. „Me loodame, et meie külalistele meeldib uus välimus sama palju kui meile ja McDonald’s Virus töötavale tiimile. Ootame kõiki meile Viru tänavale jälle külla,“ lisas tegevjuht.