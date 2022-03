Suurem boikott tulemas? Bauroc loobub täielikult Venemaa ja Valgevene toorainest

"Minul puudub ülevaade kogu sektorist, aga kindlasti on olulised toorained ehitusmaterjalide tootmiseks tsement, teras ja lubi," sõnas juhatuse liige Ivar Sikk. Ta tõdes, et sisendhinnad kahtlemata tõusevad ning tarneahelad tuleb ümber vaadata. "Lisaks tuleks kas riiklikul tasandil või kogu Euroopa Liidus tervikuna teha otsus, mis keelustaks ehitusmaterjalide impordi Venemaalt ja Valgevenest. See on minu hinnangul tänases olukorras möödapääsmatu samm, mida ette võtta," lisas Sikk.