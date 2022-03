Eesti panustab üleilmse kütuseturu tarnekindluse tagamisse

„Kuigi Venemaa energiakandjatel on nii Euroopa Liidus kui maailmas tervikuna märkimisväärne turuosa, on nii IEA kui Euroopa Liidu liikmetel piisavad varud ja alternatiivsed varustuskanalid, et tagada mootorikütustega varustatus ka juhuks, kui idapoolsed tarned vähenevad või lõpevad sootuks,“ lisas Aas.