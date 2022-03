Konfidentsiaalsetest dokumentidest on selgunud, kuidas telekommunikatsioonihiiglane Ericsson on väidetavalt aidanud maksta altkäemaksu terrorirühmitusele Islamiriik, et jätkata oma sealset tegevust pärast seda, kui võitlejad haarasid suure osa Iraagist oma kontrolli alla.