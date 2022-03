Vene majanduse väljavaade on sünge. Eesti astub lääneriikidega ühte sammu

Venemaa agressioonile on olnud toeks ligi 630 miljardi USA dollari ehk 560 miljardi euro suurune välisvaluutareserv, mida Venemaa on saanud kasvatada peamiselt nafta- ja gaasitarnete toel. Lääneriikide otsus blokeerida osaliselt Vene keskpangal välisreserve, et riik ei saaks toetada toimuvat sõjategevust ega sanktsioonide alla pandud panku ja ettevõtteid, annab Venemaa majandusele tugeva löögi. Venemaa nõuab nüüd suures hädas eksportijatel välisvaluuta müümist riigile ning on kehtestanud kapitalikontrollid, sealjuures keelab oma residentidel välisvaluuta välismaale saatmise. Reitinguagentuur S&P langetas Venemaa võlakirjade reitingu allapoole investeerimisjärku ning Moody’se otsus jäi vaid üks järk üle rämpsvõlakirjade taset, negatiivse väljavaatega.

Teisalt tuleks arvestada, et pärast naftahindade kukkumist, Venemaale sanktsioonide kehtestamist ja rubla järsku nõrgenemist oli 2015. aastal inflatsioonitempo tipp Venemaal 17% juures ja ettevõtetele antavate üle üheaastaste rublalaenude keskmine intressimäär samuti 17% lähedal. See pigistas Venemaa majandust tugevasti – majandus oli languses kaks aastat, kuid hakkas siis uuesti kasvama. Siiski on kasv olnud aeglane ja Venemaa elanike eratarbimise maht on viimase kaheksa aastaga jäänud üha rohkem maha 2003.–2013. aastate kasvutrendist. Praeguste, oluliselt karmimate, sanktsioonide tõttu süveneb eratarbimise mahajäämus aga veelgi.

Vene keskpank tõstis rubla hoidmiseks intressimäärad 9,5%-lt 20%-le. Tarbijahinnad kasvasid jaanuaris üle 8% ja nüüd on oodata inflatsiooni järsku kiirenemist. Kui rubla nõrgenemist ei ole keskpangal võimalik piisavalt pidurdada, kiireneb inflatsioon, halveneb Venemaa elanike ostujõud ning ettevõtete jaoks muutuvad imporditud kaubad ja teenused kallimaks. See omakorda kiirendab hinnakasvu ja halvendab Venemaa ettevõtete konkurentsivõimet. Suurenenud ebakindlusega lahkub kapital teatavasti riskantsematest varadest – praeguses olukorras ka Vene rublast – ning liigub turvalisematesse varadesse ja valuutadesse nagu kuld, valitsuste võlakirjad, USA dollar jms.

Tõnu Mertsina sõnul mõjutavad lääneriikide seni kehtestatud sanktsioonid Venemaa mitme strateegilise tähtsusega majandussektori tegevust ja konkurentsivõimet, kuid ka laiemalt ettevõtete rahastamisvõimalusi ja inimeste ostujõudu. Sanktsioonid näitavad oma tegelikku mõju järk-järgult. Küll aga saab öelda, et need on juba toonud kaasa paanika Venemaa elanike hulgas ja rubla kurss on teinud väga tugeva languse. Vaatamata sellele, et Venemaa keskpank on asunud rubla kurssi kaitsma.

Venemaa blokeerimine rahvusvahelisest maksekanalist SWIFT on samuti löök Vene majandusele. SWIFTi blokeerimisega ei ole suurel osal Venemaa ettevõtetel ja eraisikutel võimalik arveldada paljude lääneriikidega. Samuti on Venemaal keerulisem teha oma majanduse arendamiseks vajalikke investeeringuid. Praegu on veel keeruline hinnata, milliseid võimalused on Venemaal kasutada koos Hiinaga eraldiseisvat maksekanalit ja milline oleks selle käigu tagajärg.

Hinnakasvu kiirendab energiahindade tõus

Praegused Venemaale kehtestatud sanktsioonid ei mõjuta Eestit vähemalt esialgu oluliselt. Eesti väliskaubandusest moodustab kaupade eksport Venemaale vaid 2%. Sellega on Venemaa mahult Eesti 12. ekspordipartner. Suurimad Eestist Venemaale eksporditavad kaubagrupid on masinad ja seadmed (34%), park- ja värvained (12%) ja elektriseadmed ja -masinad (12%).

Soome järel on Venemaa Eesti jaoks mahult teine kaupade impordiriik. Venemaa osakaal – 10% kaupade impordist – on suurenenud, kuid see on toimunud paljuski energiahindade tõusu tõttu. Venemaalt pärit kaupade impordis veidi üle poole ongi mineraaltooted, sh rafineeritud õlitooted. Teine suurem kaubagrupp on puit ja puittooted (16%). Energiaimpordi juures tuleks aga arvestada, et Venemaa kaudne mõju on suurem, kuna impordime Venemaa maagaasi tegelikult ka Lätist ning Venemaa naftast valmistatud autokütust Leedust ja Soomest.

Eesti teenuste ekspordis ja impordis on Venemaa osakaal vastavalt 4% ja 3% ehk riikide arvestuses 10. kohal. Otseste välisinvesteeringute osakaal Venemaalt Eestisse ja Eestist Venemaale on pikemat aega vähenenud ja need olid ülemöödunud aastal ligikaudu 3% kogu välismaiste otseinvesteeringute portfellist. Ühtlasi tuleks arvestada, et lisaks Venemaalt otse tehtud investeeringutele tehakse Vene päritolu investeeringuid Eestisse ka mujalt, näiteks Küproselt.