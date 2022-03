Päev börsil: Venemaa aktsiatest saavad sendiaktsiad

Šiaulių bankas näitas täna suurimat langust, kaotades 1,06 miljoni eurose käibe juures 7,01%. Talle järgnesid LHV (-5,11%) ja SAF Tehnika (-4,72%). Balti lisanimekirjas näitasid suurimat langust Latvijas balzams (-9,05%), Kauno energija (-8%) ja Ditton pievadķēžu rūpnīca (-5,56%). First North lisanimekirjas vedas langust eest Bercman Technologies (-7,09%), talle järgnesid Modera (-6,9%) ja ja üle 5% langust näitas veel Madara Comsetics (-5,88%)

Kohalik börs jäi täna suletuks. Sanktsioonid Venemaa suunal on Londoni börsil kaubeldavad Venemaa ettevõtted muutnud "sendiaktsiateks". Sberbank mis eelmise aasta lõpus maksis veel üle 20 dollari kukkus täna alla kahe sendi. Õhtu poole küll taastus ja kerkis üle 200% ning jäi pidama 4 sendi juures. Gazprom kauples möödunud aasta lõpus üle 8 dollari, siis täna langes sai teda osta 34 sendi eest.

Euroopa börsid on täna tõusnud. Üleeuroopaline Stoxx 600 aktsiaindeks on kerkinud 0,69%. Saksamaa DAX on tõusnud 0,3%.