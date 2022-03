KIIRÜLEVAADE | Ukraina on Euroopa jaoks oluline partner. Milliseid valdkondi sõda kõige enam mõjutab?

Ukrainas on suur infrastruktuurivõrgustik, mis on oluline tarnimaks gaasi, põllusaadusi ja terast Euroopasse ja mujale. Kriis on raputanud energia-, teravilja- ja metalliturge ning Ukraina päritolu kaupade eksport on kaoses. Donetski oblastis asub sadam, kust liigub riigist välja teravili ja metallid, ning suured terasetehased. Venemaa piirist kaugemal asuvad tähtsamad terminalid, mis tagavad olulise osa maailma toorainevajaduse. Venemaalt juhitakse läbi Ukraina Euroopa Liitu tohututes kogustes gaasi.

Toorainetööstus on suures osas peatanud tootmise ning tekkinud on tarneraskused, samuti on saanud laevad kannatada. Katkestused põhjustavad Euroopas defitsiiti ja kuna toormehinnad on juba lähenemas rekordhinnale, suurendab sõda Ukrainas inflatsioonisurvet kogu maailmamajanduses.

Ukraina on Euroopa energiajulgeoleku nurgakiviks

Ukrainal on tohutu gaasitarnevõrk, mis loodi Nõukogude ajal tarnimaks kütust hiiglaslikelt Siberi väljadelt Euroopasse. Venemaa kulutas pärast Nõukogude Liidu kokku varisemist miljardeid dollareid uute ühenduste ehitamiseks, kuid Ukraina jäi Euroopa energiajulgeoleku nurgakiviks. Gaas liigub Ukrainasse Sudža ja Sohhranovka kompressorjaamade kaudu, mis asuvad kahe riigi piiril. Gaas voolab torujuhtmete kaudu läbi Ukraina ja sealt edasi Euroopasse, sealhulgas Slovakiasse.

Tavaliselt liigub kolmandik Venemaa gaasitarnetest Euroopasse läbi Ukraina, viimasel ajal on olnud mahud 20% lähedal. Lisaks gaasile viivad Ukrainat läbivad torujuhtmed Euroopasse ka osa Venemaa naftast. Suurimal eraelektriettevõttel DTEKil on mõned tehased Ukraina kontrolli alla olevates Donetski ja Luganki piirkondades.

Oluline teravilja tootja