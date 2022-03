OTSEBLOGI | Lääne ettevõtted pagevad Venemaalt. Nafta barrel ületas 115 dollari piiri

Lääne sanktsioonid tugevdavad Hiina ja Venemaa suhteid. Xiaomi, kes varasemalt oli tarnete osas teine Samsungi järel, on oma positsiooni turul tugevdamas. Arvatakse, et Venemaa keskpangal on veerand oma välismaa investeeringutest Hiina börsil. Rubla jätkab langustrendi.