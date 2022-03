See samm oli osa Šveitsi panga jõupingutustest, et vältida lekkeid tehingutest oligarhidega, kellele on kehtestatud sanktsioonid.

Credit Suisse kirjutas sel nädalal investoritele kirja, milles palus neil "hävitada" teave, mis on seotud jahtide, eralennukite, kinnisvara ja finantsvaradega rahastatud laenude väärtpaberistamisega, ütles kolm allikat, kes ettevõte kirja said.