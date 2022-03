Sõjapõgenikud küsivad meilt juba tööd. Seadused takistavad seda anda

Täna ei tohi sõjapõgenikud Eesti seaduste järgi tööd teha enne kui nad on Eestis viibinud kuus kuud. Selline reegel võib olla pädev erinevatel põhjustel rahuajal, aga mitte täna. Ukraina sõjapõgenikud ei ole siia tulnud kodu taga nutma. Need naised, kellega me oleme juba kohtunud, on püha viha täis ja tahavad tegutseda. Eestisse jõudnud sõjapõgenikud tahavad endale luua Eestis elamisväärset elu ja meie kohus on neile seda võimalust pakkuda.

Kui teie peaksite sõja jalust põgenema, jättes oma lähedased võitlema, siis kas teie soov oleks istuda pool aastat sotsiaaltoetuste ja annetuste peal? Või tahaksite teha tööd? Viia mõtted korraks murelt eemale, suhelda kohalikega ja leida uusi sõpru ja tuttavaid oma kollektiivis. Teenida raha, mille eest pidada oma lapsi üleval ja mida saata kasvõi sõjas võitlevatele lähedastele? Palume Eesti Vabariigi valitsust anda ukrainlastele see võimalus, mida me endile sooviksime. Leedus on vastavad seadusemuudatused juba tehtud. Kiirkorras.

Miks ma seda Kaupmeeste Liidu juhina täna kirjutan? Nimelt on esimesed sõjapõgenikud juba küsinud meilt kaubandussektoris tööd. Teisel päeval pärast siiajõudmist! Ja meil oleks ka neile tööd anda. Kaubandussektor on Eestis oma 90 000 töötajaga üheks suuremaks tööandjaks ning jaekaubanduses on võimalik väga kiirelt tööd pakkuda tuhandetele sõjapõgenikele. Takistuseks ei saa ka eelneva väljaõppe puudumine ega keeleoskus. Osad jaeketid pakuvad oma töötajatele ka tasuta majutust.