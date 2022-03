Putini lähikondne, Vene oligarh Oleg Deripaska (paremal) hoiatas täna, et Vene pangad ja majandus on peagi kokku kukkumas ning tulemas on enneolematu kriis. „Vaadake tagasi 1998. aasta kriisile ning korrutage selle mõjud kolmega.”

FOTO: AFP/REUTERS/SCANPIX | Kollaaž