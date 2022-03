Euroopa Komisjoni volinik Venemaa sanktsioonidest: kui vaja, võib neid veel tulla

“Kokku kolm sanktsioonipaketti nädala aja jooksul. Euroopa ajaloos ei ole seda varem juhtunud,” ütles Breton. See näitab tema sõnul, et Ukraina sõda on suur mure kõigi jaoks. Nüüd on tema sõnul vaja neid hoolikalt ja täpselt jõustada.

Sanktsioonidega saadetakse Bretoni sõnul Venemaale sõnum, et agressioon on vaja peatada ning mida kauem sõda jätkub, seda suuremasse isolatsiooni Venemaa jääb. “Väga tahtis on mõista, et sanktsioonidega me ei sõdi Venemaa vastu. Me ei ole naiivsed,” märkis Breton.

Kui sõjategevus jätkub, võib lauale tulla rohkem ideid, kuid praegu peab keskenduma olemasolevate sanktsioonide jõustamisele.

“Tähtis on mõista, et me ei kahelnud. Me oleme olnud ühisel meelel ja kiired. Seega kui see on vajalik, võib [sanktsioone] veel tulla,” ütles ta.

Keelati sõjapropaganda

Märtsi alguses pandi sanktsioonide alla ka Venemaa propagandakanalid Russia Today ja Sputnik. Enamik suuri platvorme polnud kehtestatud sanktsioonideks Bretoni sõnul valmis ja seetõttu pidid nad ka muutma enda reegleid ja ka kasutajatingimusi.

Meediakanalid Russia Today ja Sputnik toetavad Venemaa Ukraina-vastast agressiooni, mis kujutab endast otsest ohtu ELi avalikule korrale ja julgeolekule. Mõlemad meediakanalid on osa koordineeritud teabevahetusest, sealhulgas väärinfost, nagu on alates 2015. aastast märkinud Euroopa välisteenistuse idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühm .



Allikas: Euroopa Komisjoni Eesti esindus

Kuid küsimus pole tema sõnul ainult platvormides või tehnoloogiahiidudes, vaid ka telekomifirmades, internetiteenuse- ja teistes teenusepakkujates, kelle kaudu RT ja Sputniku sisu inimesteni jõuda võib. Bretoni meeskond on ühenduses olnud näiteks nii Google’i, Youtube’i, Twitteri kui Facebookiga.

“Väljendusvabadusega pole sel midagi pistmist, me räägime sõjapropaganda piiramisest ja et seda koheselt kõikjal Euroopas jõustataks,” märkis ta.

Paradigma muutus julgeolekus

Saksamaa liidukantsleri Olaf Sholzi pühapäevast kõnet Bundestagile võib Bretoni sõnul pidada tõesti paradigma muutuseks, nagu analüütikud on öelnud.

Scholz teatas pühapäeval, et Saksamaa lõpetab enda sõltuvuse Venemaa gaasist, suurendab kaitsekulutusi 100 miljardi euro võrra ning saadab Ukrainasse ründerelvi. "Me siseneme uude ajastusse," ütles ta parlamendile. "Ja see tähendab, et maailm, milles me nüüd elame, ei ole sama, mida me enne tundsime," ütles Scholz.