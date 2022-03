MAJANDUSBLOGI | Venemaalt lahkuvatel ettevõtetel on kolm varianti. Endine Saksa kantsler jätkab Putini seltsis

Venemaa kasvav isolatsioon võib viia selleni, et mitmete oluliste metallide ja põllumajandustoodete puhul on näha pikemaajalist puudust globaalselt. Kauplejad, pangad ja laevaomanikud väldivad Venemaaga äri ajamist, kuna maksetega on probleeme ning ei taheta jääda sanktsioonide hambusse.