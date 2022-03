LHV ostab 8 miljoni eest makseplatvormi ning otsib kasvu e-kaubandusest

Kohaliku Eesti jaepanganduse segmendi osas kasvab kiiresti e-kaubanduse maksete kogumisega seotud äri nagu online kaardimaksed ja avatud panganduse maksed, ütles Toomsalu. "Rahvusvahelise finantsvahendajate segmendi osas näeme võimalust kasvatada müügimahtusid, tulusid ja kasumit pakkudes teenust olemasolevatele klientidele. Ühendkuningriigi e-kaubanduse ettevõtete segmendi osas on tegemist vajaliku tootega LHV UK Limited'i uute toodete ja kliendipakkumiste väljatöötamiseks nii online kaardimaksete, avatud panganduse maksete kui ka „osta kohe, maksa hiljem“ toote jaoks, millega tagada terviklik pakkumine e-kaubandusega tegelevatele ettevõtetele Ühendkuningriigis," kommenteeris Toomsalu.

EveryPay peamiseks tooteks on kaardimaksete ja avatud panganduse maksevärava platvorm, mis on ühenduslüliks e-kaubanduse kaupmeeste ja maksete vastuvõtmise teenust pakkuva panga ja/või alternatiivseid maksemeetodeid pakkuva institutsiooni vahel. Kaupmeestele pakutakse maksteenuste vastuvõtmist ja pankadele tehnoloogiliselt tugevat makseväravat, mis võimaldab pangal teenindada e-kaubanduse kaupmehi, kui pangal puudub oma vastav platvorm. EveryPay tooteportfelli kuuluvad hetkel kaardimaksed ja avatud panganduse maksed. Täiendavalt pakutakse maksetega seotud mugavustooteid nagu automaatsed maksed, massmaksed, püsimaksed ja LinkpPay makselink.

2021. aastal teenis EveryPay 1,2 miljonit eurot tulu, mis on kaks korda rohkem kui aasta varem. Enamus tuludest teeniti Eestis, väiksem osa Lätis ja Leedus. 2022. aastal on planeeritud tulude kasvuks 75% võrreldes eelmise aastaga ja ettevõtte jooksvasse kasumisse jõudmine. EveryPay omandamise järgselt tekiks LHV ettevõtete teenustes positiivne koosmõju, mis finantsplaani järgi kasvatab EveryPay vahendatava maksete mahu 800 miljonilt eurolt 2021. aastal viie aastaga kuuekordseks ning teenustasutulusid samal ajal 18 korda. Alates 2023. aastast on ettevõte võimeline teenima igal aastal kasumit, mis prognoosi järgi ulatub 2026. aastal 7,5 miljoni euroni.