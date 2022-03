Eesti suurendab gaasi varustuskindlust

„Rekordeid purustav gaasi hinnatõus on põhjustatud nii üleilmsest majanduse taastumisest koroonakriisist kui ka hetkelisest julgeolekuolukorrast. Praegu ei ole küll mingeid märke, et Eesti gaasivarud enne kütteperioodi lõppu ammenduks, kuid peame igal juhul olema valmis erinevateks stsenaariumiteks,“ sõnas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Leping sätestab, mis tingimustel saavad naabrid gaasi tarnehäire puhul abi küsida ja osutada. Abi saab taotleda, kui gaasitarnetest ei piisa kodutarbijate ja kriitilise tähtsusega kaugkütte piirkondade nõudluse rahuldamiseks. Sarnane leping hakkas veebruarist kehtima ka Läti ja Eesti vahel. „Nii Eesti, Läti kui ka Soome hoiavad hoolega turuolukorral silma peal ning on valmis vajadusel tegutsema,“ ütles Aas.

„Peame pakkuma fossiilsele gaasile konkurentsi kodumaise taastuvgaasi tootmisega, suurem pakkumine tähendab ka konkurentsivõimelisemat hinda tarbijale. Eriti oluline on kodumaise biometaani olulisuse kasv gaasiturul,“ rääkis minister Aas. Ta lisas, et tihedama konkurentsi tekitamiseks tuleb ka killustatud gaasiturge ühendada. Näiteks Eesti, Läti ja Soome on tegutsenud ühisel gaasiturul 2020. aastast, lähiajal plaanib ka Leedu sellega liituda.