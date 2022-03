Venemaa börs jääb suletuks juba viiendat päeva järjest

Olukord Ukraina suunal on halvanud Venemaa majandust igast aspektist. Hoolimata sellest, et Moskva börs on suletud esmaspäevast alates, sai Londoni börsil edasi kaubelda nii mõnegi Venemaa ettevõttega, kuid selle tulemusena muutusid nad kõik "sendiaktsiateks". Tänaseks on ka Londoni börsil kauplemine peatatud.