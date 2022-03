Euroopa Keskpank plaanib peatab ajutiselt stiimulpaketid, et hinnata sõja mõju Euroopale

Inflatsioon läheneb samuti 6 protsendile, olles kolm korda kõrgemal ametlikust eesmärgist. Euroopa pandeemia-järgne taastumine on ohus, kuna sissetungi tõttu Ukrainasse tõusevad niigi kõrged energiakulud veelgi ja see ähvardab piirata kaubandust ja investeeringuid, teatas Bloomberg.

Äärmise ebakindluse keskel on väljakutse pakkuda toetust, ilma et hinnad väljuksid kontrolli alt, teatas Euroopa Keskpank. EKP on lubanud reageerida paindlikult, kuid samas jõuliselt, ja on endiselt kindel, et tee alla nulli intressimäärade ja aastaid kestnud võlakirjaostude lõpetamise suunal on endiselt asjakohane, kuigi selle saavutamine võib nüüd kauem aega võtta.