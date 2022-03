Tallinna börsil järjekordne tugev languspäev

Suurim langus on täna tabanud PRFoodsi ning Nordic Fibreboardi aktsiaid. Suurimat kauplemiskäivet näitavad aga Enefit Greeni ja LHV Groupi aktsiad, mis on langenud vastavalt 1,86% ning 3,04%.

SEB privaatpanganduse strateegi Peeter Koppeli sõnul meeldib turgudele kõige vähem just ebakindlus, kuid just seda praegune Ukraina sõda tekitab. “Seda enam, et agressor ei ole soovitut saavutanud ning tema edasised sammud on ettearvamatud,” märkis ta.