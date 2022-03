Jiangsu provintsis asuv Lianyungangi sadam on üks firmadest, mille aktsia hind on viimase nädala jooksul kerkinud märgatavalt.

Hiina investorid panustavad, et Peking kavatseb suurendada kaubandussuhteid Venemaaga, et pakkuda neile leevendust sanktsioonide kõrval, kirjutab Financial Times.