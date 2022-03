Tööandjad said ülevaate, kuidas pakkuda tööd Ukraina sõjapõgenikele

On oluline eristada, et Eestis võib olla kahte liiki töötajaid: ühed, kes saabuvad siia peale aktiivse sõjategevuse algust Ukrainas – kui rakendub EL-i ajutise kaitse direktiiv, siis saavad nemad õiguse töötada Eestis samadel tingimustel nagu Eesti alalised elanikud. Teine grupp Ukrainast pärit töötajaid on need, kes on Eesti viibinud ja töötanud juba enne aktiivse sõjategevuse algust Ukrainas. Neil kehtivad samad tingimused töötamiseks, mis kehtisid siis, kui nad Eestisse jõudsid. "Teeme pingutusi, et muuta õigusruumi nii, et nad saaksid siin töötamist jätkata. Tööpakkumiste vahendamiseks on loodud eraldi portaal, samuti võtab töötukassa ühendust Ukrainast pärit inimestega ja aitab neid viia kokku tööpakkujatega," kõlas seminaril.

„Kui enne Ukraina sündmusi töötas Eestis ca 27000 ukrainlast, peamiselt oli tegemist meestega, kes töötasid töötlevas tööstuses ja ehituses, siis tänase seisuga on Ukrainast saabunud 330 inimest, kes peatuvad majutuskeskustes. Arvestama peab, et nende profiil on võrreldes tavapärase Ukrainast pärit töötajaga erinev: tegemist on suuresti naiste ja lastega, keda samadesse sektoritesse värvata ilmselt ei saa,“ ütles sotsiaalministeeriumi asekantsler Sten Andreas Ehrlich.

„Tööle asumiseks hetkel kiireim viis on registreerida lühiajaline töötamine PPA-s. Seda saab teha täna kehtiva mehhanismi alusel: töötada saab 365 päeva 455 päeva jooksul. Lühiajalisel töötamisel peab üldjuhul maksma töötajale Eesti keskmist palka. Lisaks saab lühiajalise töötamise raames teha hooajatööd, 270 päeva 365 päeva jooksul. Hooajatööd saab teha seitsmel tegevusalal, mis on nimetatud valitsuse korralduses: põllumajandus, metsandus, kalandus, toiduainete ja alkoholivaba joogi tootmine, toitlustus ja majutus. Hooajatöö keskmise palga nõuet ei ole, maksta tuleb vähemalt töötasu alammäära,“ selgitas siseministeeriumi asekantsler Veiko Kommusaar.