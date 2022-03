Lillekesed koos poe perenaisega pidid jõudma Ukrainasse, kuid siis tuli sõda...

Sotsiaalmeedias ringles lugu Ukraina naisest, kes müüb Tallinnas tulpe. Ta oli tulnud Poolasse tulpe kontrollima, et need siis 24.04 Ukrainas tema lillepoes müüki panna. Samal päeval algas aga sõda ning naine jõudis 20 000 tulbiga Eestisse. Kuna tema firmas on veel 20 inimest ning tulpide eest on Hollandisse makstud, tuleb lilled maha müüa, et tasuda võlg ning aidata seeläbi oma Ukrainas asuvat peret.

Hanna Rebeka on üks neist eestlastest, kelleni Ukraina lillemüüja lugu jõudis. Ta võttis temaga ühendust, et osta seitse tulpi. Ta mõistis, et ühe kimbu ostmine suurt midagi ei aita ning püüdis välja mõelda, kuidas saaks ukrainlannat aidata.

Ta võttis naisega uuesti ühendust ning käis kogu eilse päeva lilli laiali viimas. Viimaks sai ta siiski aru, et tuleb leida koht, kus neid müüa. Ta võttis ühendust sisustuskauplusega Kukupesa, kes abipalve vastu võttis. Ära tuleb märkida ka asjaolu, et kauplus ise midagi naiselt lisa ei soovi. Seega on nüüd ukrainlanna tulbid tänasest müügil.