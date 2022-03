Coop Panga võlakirjaemissioon märgiti 1,7-kordselt üle

Investorid said kuni 3. märtsini märkida Coop Panga 10-aastase tähtajaga tagamata allutatud võlakirju kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 5,0% aastas. Märkimisest võttis osa 553 investorit, kes esitasid märkimiskorraldusi kokku 13,9 miljoni euro eest ehk emissiooni 8 miljoni euro suurune baasmaht märgiti 1,7 kordselt üle. Coop Pank kasutas õigust suurendada emissiooni mahtu 10 miljoni euroni ning jaotusel eelistati institutsioone.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul kinnitab võlakirjade pakkumise 1,7 kordne ülemärkimine niivõrd keerulisel ajal, et kliendid ja investorid usuvad Coop Panga kasvuplaani.

„Panga investorite baas laieneb aasta-aastalt. Alates Coop Panga sünnist 2017. aastal on panga strateegiliseks omanikuks Coop. 2019. aasta sügisel toimunud IPO ja sellele järgnenud kahe aastaga on lisandunud ligi 28 000 jaeinvestorit. Ettepoole vaatavalt peame oluliseks, et meie investorbaas täieneks ka institutsionaalsete investoritega. Sellest lähtuvalt eelistame sel korral võlakirjade jaotusel lisaks tänastele klientidele, aktsionäridele ja võlakirjaomanikele ka institutsioone," ütles Rink.