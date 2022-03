Venemaa on sanktsioonide osas tõusnud esirinda. Paljud tema suurettevõtted on kaotanud üle 90% oma väärtusest. Maailmaturud on sõjaseisukorra tõttu äkilised ja languses. Kuidas see kõik mõjutab meie Eesti inimeste pensionisambaid?