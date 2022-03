Kauplemine nikliga peatati peale pretsedenditut 250% hinnatõusu

Roostevabas terases ja autoakudes kasutatava nikli hind tõusis kahe päevaga 250% ning kerkis teisipäeval lühidalt üle 100000 dollari tonni kohta. Londoni väärismetallide börsil (LME) on tegu seni suurima liikumisega, kirjutab Bloomberg. Ühte Hiina suurettevõtjat ootab Bloombergi sõnul nüüd miljarditesse dollaritesse küündiv kahjum, sest enne järsku hinnatõusu oli ta panustanud hoopiski nikli hinna langusele ehk müüs niklit lühikeseks. Selliseid turuosalisi oli teisigi.

Teisipäeval ütles LME, et kauplemine nikliga on katkestatud ning varasemad tehingud tühistatakse. Börsi sõnul on kaalumisel ka kauplemise mitmeks päevaks sulgemine „arvestades geopoliitilist olukorda, mis hiljutiste hinnamuutuste aluseks on.”