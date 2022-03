Pilt on illustratiivne

Ukrainas, Valgevenes ja Venemaal on üle miljoni IT-spetsialisti, mistõttu nimetatakse piirkonda Ida-Euroopa Silicon Valleyks. Osa sellest on ka Baltikum. Praegune olukord mõjutab teiste sektorite hulgas ka IT-sektorit. Milline on Eesti tegijate nägemus?