Päev börsil: Balti börs kerkis 4,52%

First North lisanimekirjas kerkis kõige enam ELMO Rent (11,83%), talle järgnesid Hagen Bikes (5,7%) ja Virši (4,62%).

Eelmine nädal räägiti, et Moskva börs avatakse täna, siis tegelikult seda ei tehtud. Venemaa ettevõtted on endiselt investoritele kättesaamatud.

Euroopa indeks Stoxx 600 on sulgemise eel 0,03% tõusnud. DAX indeks on tõusnud 0,50%. Ühendriikide indeksid Dow Jones ja S&P 500 alustasid päeva punaselt. Mõlemad indeksid on langenud vastavalt 0,16% ja 0,22%