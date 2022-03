Wolt: Platvormitöö on põgenike jaoks heaks võimaluseks

“Ukrainas toimuv kurvastab meid sügavalt. See on selgelt vastuolus rahvusvahelise õigusega ja väärtustega, mille eest Wolt ettevõttena seisab. Oleme peatanud partnerlussuhte kõigi restoranide ja jaekauplustega, mida kontrollib või sponsoreerib Venemaa valitsus või riik. Samuti oleme palunud kõikidel meie Baltikumi partneritel eemaldada Wolti äpist tooted, mis on valmistatud või hangitud Venemaalt või on otseselt seotud Venemaa valitsusega,“ rõhutas Ristal.