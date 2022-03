Nimekiri täieneb: Coca-Cola, Pepsi ja Starbucks peatavad Venemaal äritegevuse

Eile kirjutasime, et McDondald´s peatas ajutiselt äritegevuse Venemaal . Äritegevuse peatamisest teatasid ka Pepsi, Coca-Cola ja Starbucks, kes on varasemalt pälvinud kriitikat Venemaal tegutsemise jätkamise tõttu, kui mitmed teised USA ettevõtted teatasid sealsest äritegevuse peatamisest.

"Meie südamed on koos inimestega, kes kannatavad nende Ukraina traagiliste sündmuste mõistusevastaste tagajärgede tõttu," ütles Coca-Cola teisipäeva pärastlõunal tehtud avalduses. 2021. aastal moodustas Coca-Cola äritegevus Ukrainas ja Venemaal 1-2% konsolideeritud puhastulust ja ja tegevustulust. Pepsi teenib umbes 4% oma aastasest tulust Venemaalt ning riigis ei peatata kogu äritegevust. Nimelt teatas ettevõte, et jätkab mõningate oluliste toodete müüki, näiteks piimasegu, piim ja beebitoit. Venemaa on üks väheseid piirkondi maailmas, kus Pepsi esindatus on Coca-Cola omast suurem, Pepsi on oma tooteid riigis müünud ​​üle kuuekümne aasta. Seevastu Starbucks peatab kogu äritegevuse Venemaa, ka oma toodete tarnimise. Ettevõtte tegevjuht Kevin Johnson mõistis reedeses kirjas rünnakud hukka.