Uus liisingukindlustus aitab töökaotuse ja õnnetuse korral

Coop Panga Liisingu äriliini juht Martin Ilves selgitas, et kliendid saavad nüüdsest sõlmida koos liisinguga kindlustuslepingu, mis näeb ette, et ootamatu töö- või töövõime kaotuse korral tasub IF Kindlustus kliendi eest autoliisingu makseid kuni pool aastat. „Kui koos liisingumaksega tasutakse kindlustusmakseid, hüvitab kindlustus ka need. Näiteks, kui igakuine liisingumakse on 200 eurot, siis kindlustusjuhtumi korral tasub kindlustus kliendi eest kuue kuu jooksul kuni 1200 eurot ja selle võrra väheneb ka liisitava sõiduki jääkväärtus,“ täpsustas ta.

Liisinguvõtja saab Coop Panga uue kindlustustootega kindlustada ennast nii ajutise kui ka püsiva töövõimetuse, töökaotuse ning ootamatu surma vastu. Hüvitise saamise eeldus on vähemalt kuu aega kestnud soovimatu töökaotus või õnnetusjuhtumist tingitud töövõime kaotus. Õnnetuse tagajärjel saabunud surma korral katab IF Kindlustus kogu tasumata jäänud liisingsumma, mis tähendab, et auto jääb liisinguvõtja perekonnale.

Martin Ilvese sõnul tuleb kõik finantsotsused põhjalikult läbi kaaluda, kuid ootamatut töö- või tervisekaotust ei oska keegi kunagi ette näha. „Sellisel juhul aitab sõlmitud liisingukindlustus vähendada finantsmuresid ajal, kui otsitakse uut tööd või tegeletakse töövõime taastamisega,“ lausus Ilves.

Kui siiani on Coop Pank pakkunud kindlustust kodulaenu ja väikelaenu võtjatele, siis liisinguklientidele kindlustuse pakkumine on uudne. „Teadaolevalt ükski teine liisingupakkuja peale Coop Liising AS-i seda praegu ei võimalda. Maailmas on juhtumeid, kus autotootjad on aidanud majanduskriisi tõttu raskustesse sattunud klientidel lühiajaliselt liisingumakseid tasuda. Vähehaaval hakkavad seda võimalust pakkuma ka kindlustusettevõtted, kuid Eestis pole taoline teenus veel levinud,“ tõi Martin Ilves välja.



Liisingukindlustuse igakuine tasu sõltub autoliisingu kuumakse suurusest. Näiteks 150-eurose liisingumakse korral lisandub kindlustusmaksena 8,85 eurot kuus. „See on liisingumakse kõrval väike kulu, kuid annab samas olulise kindlustunde, et soovimatu töökaotuse või õnnetuse tagajärjel pere rahamured üle pea ei kasvaks,“ selgitas Ilves.