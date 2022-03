Põllumajandus- ja toidutootjad saavad lähikuudel tööd pakkuda vähemalt 750 Ukraina inimesele

Põllumajanduskoda koos teiste põllumajandusorganisatsioonidega kogus 2. märtsini infot ettevõtete kohta, kes on valmis enda juures Ukrainast pärit inimesi majutama ja neile ka tööd pakkuma. Üleskutsele vastas 150 põllumajandus- ja toidusektori ettevõtet, kes on lähikuudel valmis tööd pakkuma rohkem kui 750 inimesele ja majutuskohti on nende ettevõtete kasutuses ca 1100. Suuremad võimalused töö pakkumiseks tekivad alates maikuust. Koostöös Maaeluministeeriumiga kogutud info korrastatakse ja edastatakse Töötukassale, kes koordineerib ukrainlaste töötamisega seotud küsimusi.

„Viimase nädala jooksul on maailm meie ümber muutunud. See on toonud kaasa tegevusi, mida keegi ei osanud ette näha,“ ütles Maxima Eesti personalijuht Lea Kimber. Jaekett on otsustanud toetada nii abivajajaid Ukrainas kui ka neid, kes on pidanud oma kodust lahkuma ja jõudnud Eestisse, olles valmis palkama ka kuni 300 Ukrainast pärast 24. veebruari põgenema sunnitud inimest.

„Meil on nii kauplustes, tootmises kui ka logistikakeskuses vabu töökohti, mis ei vaja otseselt eesti keele oskust, kuid kus Ukraina inimesed saaksid väga hästi hakkama,“ rääkis Kimber. Maximal on Ukrainast põgenema sunnitud inimestele pakkuda tööd enam kui kümnel erineval ametikohal. Kontorisse ootab ettevõte tööle inventeerijaid, jaeketi kogemusega kaubandusspetsialiste. Kauplustes pakutavate töökohtade hulgas on näiteks nii päevane kui öine saalitöötaja ja koristaja. Tootmises pakub Maxima tööd pagar-kondiitrile, kokale, lihameistrile ja komplekteerijale ning kesklattu ootab ettevõte transporttöölisi. Kõikide vabade töökohtade kirjeldused on Maxima pannud üles ka töötukassa spetsiaalselt Ukraina sõjapõgenike jaoks loodud veebikeskkonda.