Häire tootmises näitab, kuidas Venemaa majandus hakkab tundma Lääne poolt Moskva vastu kehtestatud sanktsioonide mõju pärast seda, kui Venemaa president Vladimir Putin otsustas tungida Ukrainasse. Venemaa väljajätmine pankadevahelisest SWIFT-maksesüsteemist on raskendanud Venemaa ettevõtete tehinguid tarnijatega. Tarneteed, eriti Ukraina kaudu, on suletud ja rubla devalveerimine on muutnud väljastpoolt Venemaad pärit autoosade eest maksmise palju kallimaks.