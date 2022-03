EfTENi kinnisvarafond kergitas veebruaris üüritulu ja kasumit

Veebruaris teenis fond konsolideeritud üüritulu kokku 1,1 miljonit eurot, mis on 14 000 eurot rohkem kui jaanuaris. Fondi konsolideeritud veebruari kulumieelne kasum ehk EBITDA oli 986 000 eurot, mida on 37 000 eurot rohkem kui jaanuaris.

2022. aasta esimese kahe kuu jooksul on fond teeninud kokku 2,19 miljonit eurot üüritulu ning 1,94 miljonit eurot EBITDA-d, sealhulgas võrreldavatel alustel arvestatud EBITDA nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis olid fondi bilansis ka eelmisel aastal, oli kokku 1,82 miljonit eurot ehk 15% rohkem kui eelmisel aastal. EBITDA on kasvanud enamike kinnisvarainvesteeringute puhul, sealhulgas on Saules Miestase kaubanduskeskuse tulemus sellel aastal 148 000 eurot, mis on 41% kõrgem.