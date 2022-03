Ukraina sõda on tekitanud puidutoorme defitsiiti

Metsa- ja puidutööstus mõjutab otseselt energeetika- ja ehitussektorit. Puit on üks kohalikke ressursse, mille kättesaadavus Eesti ettevõtetele ja inimestele sõltub valitsuse otsustest.

“Eesti majandus on suure surve all ning sanktsioonid, millega olema ühinenud ja mis on vajalikud, mõjutavad tahes tahtmata ka Eesti inimeste heaolu,” ütles EMPLi tegevjuht Henrik Välja. “Metsa- ja puidusektori panus Eesti majandusse on võrreldav riigi koguinvesteeringuga haridusse ning nõudlus meie toodete järele on maailmaturgudel suur, seega saab sektor võimalikku majanduslangust pehmendada. Kuid selleks on vaja ka poliitikutelt kiireid ja mõistlikke otsuseid.”

Venemaa ja Valgevene toetamine ei ole Välja sõnul täna mõeldav, kuid just nendest riikidest importisid puidusektori ettevõtted toorainet, mida Eestis siseriiklike metsamajanduse piirangute tõttu nappis. “On selge, et senine keskkonnapoliitika on meid toonud tupikusse ja vajab kiiret ümber hindamist,“ ütles Välja.

Peaminister Kaja Kallasele, keskkonnaminister Erki Savisaarele, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suttile, majandus- ja taristuminister Taavi Aasale ning rahandusminister Keit Pentus-Rosimannusele saadetud kirjas juhib liit tähelepanu, et on tõsine oht, et toormaterjali puudus ei võimalda metsa- ja puidusektori ettevõtetel peagi täita olemasolevaid lepinguid ja vastu võtta uusi tellimusi.

„Arvestades Ukraina sõja ilmset suurt mõju Eesti majandusele ja Eesti inimeste toimetulekule, peame äärmiselt oluliseks, et Eesti Vabariigi valitsus teeks kiiresti otsused, mis säilitaks ettevõtluse ja töökohad ühes Eesti olulisemas sektoris selles turbulentses majandusolukorras,“ lisas Välja.

EMPL esitas konkreetsed lahendusettepanekud: