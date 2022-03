Briti valitsus täiendas sanktsioonide nimekirja oodatud nimega

Sealjuures teatas Abramovitš eelmisel nädalal, et paneb osa oma varadest kiirmüüki, näiteks jalgpalliklubi Chelsea. Viimase müügist teenitud raha lubas ta annetada "kõikidele Ukraina sõja ohvritele". Sanktsioonid jõustuvad enne tehingut, mille hinnaks prognoositakse umbes 3 miljardit naela. Lisaks on ta väidetavalt müümas oma luksuskinnisvara Londonis.

Briti kultuuriminister sõnas Twitteris, et klubi jätkusuutlikust ei tohiks sanktsioonid kahjustada. „Et tagada klubi võimaluse võistelda ning jätkata töötamist me väljastama spetsiaalse litsentsi, mis võimaldab töötajatele palkasid maksta ning piletiomanikel mängudel käia, samal ajal kui me otsustavalt võtame Abramovitšilt võimaluse kasu lõigata klubi omanikuks olemiselt.”