Ettevõtte 1,4 miljardi euro suurune Multibonds fond oli eilse seisuga langenud veebruari keskelt alates ligi 40%, mille on suures osas kaasa toonud rubla kiire langus dollari vastu, vahendab Financial Times. Veebruari algusest alates on rubla langenud dollari vastu 53%.

Teisipäevases videopöördumises ütles H20 investeeringute juht Vincent Chailley, et firmal pole plaanis panusest väljuda, sest nad ootavad rubla taastumist.