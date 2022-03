Rimi on valmis värbama ligi 100 Ukraina põgenikku

Tuhanded Ukraina sõjapõgenikud on juba jõudnud Eestisse, mitmed ettevõtted on teatanud valmisolekust neid tööle võtta. Rimi on valmis tööle võtma ligi 100 Ukraina sõjapõgenikku üle Eesti asuvatesse kauplustesse. Esialgu pakutakse neile töid, kus keeleoskus pole niivõrd oluline, näiteks e-poe kaupade komplekteerijad, riiulite täitjad, pagarid. Samuti on poel eesmärgiks leida igale uuele töötajale olemasolevate kolleegide seast mentor, kes aitab sisseelamisprotsessil toeks olla.

Rimi personalijuht peab edu pandiks turvalise keskkonna loomist nii olemasolevatele töötajatele kui uutele liitujatele. „Kõikide töötajate puhul on oluline võrdsetel alustel kohtlemine. Olemasolevad töötajad peaksid end tundma kindlat ja hoitult. Uued meeskonnaliikmed Ukrainast saab liita vaid nende meeskondadega, kes on valmis neid vastu võtma,” lisas Rimi personalijuht Kaire Tero. Rimi meeskond on mitmekesine, aga ühised väärtused, probleemidest rääkimine ja igast inimesest hoolimine aitavad hoida head keskkonda. Kriisides on oluline kommunikatsioon, et inimestel oleks võimalus mõista mida ja miks ettevõttes tehakse, millised on ootused oma inimestele ja kuidas koos üksteist toetades kriisiga toime tulla. Keskastmejuhtide toetamiseks on ettevõttel aprillis plaanis loengute sarjad psühholoogidega.