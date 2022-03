Modera poolaasta tulud kerkisid kolmandiku võrra

“2021 aasta oli edukas ning ületasime meie väljalubatud plaane. Oma planeerimisel ja plaanide välja ütlemisel oleme pigem mõõdukalt konservatiivsed, et oleks võimalik ka need plaanid täita vastavalt lubadustele,” kirjutas ettevõtte juht Raido Toonekurg.

Modera põhiline ärisuund on tarkvara-kui-teenus (Software as a Service - SaaS) müük autode müügi, turunduse, vahenduse, tootmise ja maaletoomisega tegelevatele ettevõtetele. Mõnevõrra väiksema fookusega on nii-öelda rätseplahendused konkreetsetele klientidele, näiteks spetsiifiliste veebilehtede loomine.

Ettevõte on saavutanud koostöö kolme autotootjaga, kus võib lugeda, et koostöö on nn. tehasetasemel – General Motors (General Motors Europe), Renault (Renault Polska), Toyota (Toyota Baltic). See on ettevõtte sõnul oluline strateegiline läbimurre edaspidiseks koostööks nii nende tootjatega uutes piirkondades kui ka referentsiks uute tootjate kaasamisel klientide ringi.