Energeetikas on otsused alati pikaajalised, rasked ning sõltuvad poliitikutest. Kuidas on Taani suutnud taastuvenergiat puudutavad otsused nii valutult ja jõuliselt ära teha?

Ma arvan, et Taani tuuleenergia teekonna alguses olid kõik osapooled üksmeelel, et tuuleenergia on mitmes mõttes kasulik – see on keskkonnasõbralik ja see tagab meile energiasõltumatuse. Naftahinna šokk 1970ndatel oli sellele selgeks katalüsaatoriks ning ma arvan, et ühiskond ja poliitikud on näinud sellest peale ka selget kasu.