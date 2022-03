Hakkab pihta. Venemaa plaanib välisettevõtetes korraldada ülevõtmiste laine

Riigi majandusarengu minister tutvustas uusi võimalusi, kuidas võtta üle kontroll välisfirmade puhul, mille välisosalus on üle 25 protsendi. Teiste seas on näiteks IKEA ja McDonald’s.

Moskva kohus võimaldaks nõukogu liikmetel kohtu kaudu nõuda uute väliste juhtide paika panemist. Kohus võib külmutada välisettevõtete osaluse Venemaa juriidilises kehas, et kohalikud saaks kontrolli nii vara kui töötajate üle.

Seejuures võib väljast tulevas juhtkonnas olla näiteks riigi omanduses oleva VEB.RF pangaga seotud isikud, teatas ministeerium. Omanikel jääks viis päeva, et tegevusega jätkata või leppida muude variantidega, mille seas on ka osaluse müümine.

“Venemaa valitsus teeb juba ettevalmistusi, mis on seotud pankrottide ja vara natsionaliseerimisega,” teatas ka endine Venemaa peaminister Dmitri Medvedev sotsiaalmeediakanalis VKontakte tehtud avalduses.

Nimekiri nendest, kes on lahkunud või lahkumas kasvab iga päevaga. Ettevõtted tõmbavad kas täielikult juhtme seinast või panevad tegevuse pausile. McDonald’sil on Venemaal kokku üle 60 000 töötaja ning nad on öelnud, et on nõus neile kolm kuud palka edasi maksma ehkki toidukohad on suletud.

Venemaa majandusarengu minister täpsustas, et tegelikult on nende plaan pigem mõeldud ettevõtete oksjonina kui natsionaliseerimis-operatsioonina. “Projekti eesmärk on julgustada välismaise enamusosalusega ettevõtteid mitte jätma oma äri Venemaale maha,” ütles ta avalduses.

Ei taha või ei saa lahkuda

Kaks suuremat tegijat, kes ei ole teatanud lahkumisest on prantslaste Renault ja Dandone SA. Viimane peatas Venemaal investeeringud, kuid teatas, et tootmine ja toodete müük jätkub.

Samal ajal on suure probleemi ees Citigroup, millel on Venemaal kinni 9,8 miljardi dollari eest laene, varasid ja muid siduvaid tehinguid. Neil on raskusi oma kohaliku pangaharu maha müümisega. Nende kaubanduse finantseerimise osakond on samuti üks väheseid, mis tegeleb Venemaalt tuleva gaasitarne finantseerimisega.