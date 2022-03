Coop Panga kasum on kahe kuuga kerkinud pea poole võrra

„Coop Panga ärimahud on aasta kahe esimese kuuga kenasti kasvanud ja pank teenis korralikku kasumit. Coop Pank on keskendunud Eestis tegutsevatele klientidele ja seetõttu võime eeldada, et Euroopas puhkenud sõja otsene mõju meie äritegevusele saab olema pigem tagasihoidlik,” ütles Coop Panga juht Margus Rink.