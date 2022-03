Rail Baltic Estonia saab taas uue juhi. Kuhu liigub Tõnu Grünberg?

„Mul on olnud suur au juhtida viimasel paaril aastal niivõrd tähendusrikast rahvusvahelist projekti nagu seda on Rail Baltica. Meid ülejäänud Euroopaga ühendava raudtee arendamine ja elluviimine muutub nii Eesti kui kogu meie regiooni jaoks ajas üha tähtsamaks. Mul on hea meel, et oleme suutnud Rail Baltic Estonia organisatsioonist luua kompetentse ja ühtse meeskonna, kes annab endast igas olukorras parima. Viimase kahe aastaga on Rail Baltica arendamine Eestis jõudsalt edasi liikunud, oleme alustanud mitmete objektide ehitamisega ning järgmisel aastal alustatakse ka põhitrassi ehitust,“ lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg.